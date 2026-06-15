İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich, ABD-İran mutabakatını "kötü" olarak nitelendirdi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Washington ile Tahran arasındaki mutabakatı "kötü" olarak nitelendirdi.

Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Lübnan'da test edileceğini iddia etti.

Washington ile Tahran arasındaki mutabakatı "kötü" olarak nitelendiren Smotrich, "(İran'da) Rejimi devirme mücadelesini kendi başımıza ve yaratıcı yöntemlerle sürdürmemiz, ayrıca İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağından emin olmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Smotrich de, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ardından ABD-İran mutabakatından duyduğu rahatsızlığı vurgulayan kabine üyeleri arasına katıldı.

Katz, Washington ile Tahran arasındaki mutabakata rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde, Suriye ve Gazze'de işgal ettiği bölgelerde ucu açık bir süreyle kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Washington ile Tahran arasında varılan mutabakata sert tepki göstererek, "Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail, ABD'nin bir sömürgesi (tebaası) değil." ifadesini kullanmıştı.