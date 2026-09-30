İsrailli askerler, Cibaliye'de sivil kayıplarının bilerek hesaplandığını söyledi

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Fransız Le Monde gazetesine konuşan İsrailli askerler ve kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze'deki katliamlarında, saldırılarını "sivil kayıpları" bilerek düzenlediğini söyledi.

İsrailli askerler, Gazze'deki katliamı anlatan NAZA belgeseliyle yeniden gündeme gelen İsrail ordusunun saldırılarına ve "sivil kayıpları" hesaplama yöntemlerine ilişkin, Fransız Le Monde gazetesine açıklama yaptı.

İsrail'in eski askerlerinin oluşturduğu "Breaking the Silence" (Sessizliği Bozmak) adlı insan hakları örgütü aracılığıyla isminin saklı tutulması koşuluyla Le Monde'a konuşan İsrailli asker, yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği 31 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Çoğu çocuk 120'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 300'e yakın kişinin yaralandığı saldırıda İsrail ordusunun hedefinin Hamas komutanlarından İbrahim Biari olduğunu söyleyen asker, ordunun bu saldırıyı "sivil kayıpların ne kadar olacağını bilerek" düzenlediğini anlattı.

Asker, "Hamas'ın üst düzey subaylarını (vurmak) için tek bir saldırıda birkaç yüz kişilik zayiata izin veriliyordu." dedi.

İsrail ordusu komuta kademesinin saldırılardaki olası sivil kayıpları önceden bildiklerini çünkü bunun için tüm istihbarat kaynaklarının seferber edildiğini dile getiren asker, söz konusu saldırı için "tahminin 300 kayıp" olduğunu söyledi.

Normal koşullarda "sivil zayiatı düşük seviyelerde tutmayı başardıklarını" iddia eden asker, sivil kayıpların ne kadar olacağı bilinmesine rağmen saldırıya karar verildiğini kaydetti.

Bir diğer askeri kaynak ise tüneldeki Hamas komutanının tam yerinin tespit edilemediğini, bu nedenle "birkaç binayı yıkmak zorunda kaldıklarını" söyledi.

Bir başka kaynak da İsrail'in saldırılarında sivil zayiata ilişkin 5 seviye belirlediğini; birinci seviyede savaşmayan kimsenin ölmesine izin verilmediği, ikinci seviyede 5 sivile, üçüncü seviyede 10 sivile, dördüncü sevide 20 sivile, beşinci seviyede ise 40 sivile kadar zayiata izin verildiğini aktardı.

Kaynak, "( Gazze'deki) Savaşın büyük bölümünde sınırımız 20'ye kadardı." dedi.

7 Ekim 2023'ten bu yana 200'e yakın askerin ifadesini toplayan Breaking the Silence Örgütü ise Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında on binlerce Filistinlinin öldürülmesinin "İsrail ordusunun tercih ettiği operasyonel standartların bir sonucu" olduğunu vurguladı.

Breaking the Silence Örgütü Başkanı eski asker Nadav Weiman, ifade veren İsrailli askerlere ilişkin "İsrail hükümetinin iddia ettiğinin aksine ordunun sivilleri korumak için elinden gelen her şeyi yapmadığını bilen askerlerin sessizliklerini bozduğu" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırı yöntemleri ve hesaplamaları, NAZA belgeseliyle yeniden gündeme gelmişti.

Adını İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında, erkekler, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere "bir saldırıda ölmeleri öngörülen siviller" için kullanılan kısaltmadan alan ve Filistinlilere yönelik gözetleme ve uzaktan öldürmede görev almış İsrail askerlerinin itiraflarını içeren NAZA belgeseli, geniş yankı uyandırmıştı.

Kaynak: AA