İsrailli Aşırı Sağcılar Kalkilya'da Protesto Düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya bölgesinde bir Yahudi yerleşimcinin öldürülmesini protesto etti.

Aşırı sağcı İsrailliler, Filistinlilerin yaşadığı Kalkilya'ya bağlı Funduk beldesine saldırı düzenledikleri sırada bir yerleşimcinin İsrail askeri tarafından öldürülmesini protesto etmek için Batı Kudüs'te bir araya geldi.

Protestoya Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli katıldı.

Batı Kudüs'te şehrin giriş noktasını trafiğe kapatan İsrailli gruplara polis müdahale etti ve çıkan arbede bazen yumruklaşmalara dönüştü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Kalkilya'da Filistinlilere saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Funduk beldesinde Filistinlilerin yaşadığı bölgeye saldırmıştı.

İsrailli fanatik grup, Filistinlilerin evlerini ve araçlarını kundaklamış, 12 Filistinliyi ise yaralamıştı.

İsrail askerinin açtığı ateş sonucu İsrailli saldırganlardan biri ölmüş, biri de yaralanmıştı.