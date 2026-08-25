Haberler

İsrailli Vekil Nablus'ta Filistin Anıtını Balyozla Tahrip Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot ve beraberindekiler, İsrail askerlerinin koruması altında işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinlilere ait bir anıtı balyozla parçaladı.

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot ve beraberindekiler, İsrail askerlerinin koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinlilere ait bir anıtı balyozla parçaladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, aşırı sağcı Milletvekili Sukkot ve beraberindekiler, İsrail askerlerinin koruması altında sabah erken saatlerde Nablus'un Madama köyüne baskın düzenledi.

Beraberindeki 3 kişiyle anıtı balyozla parçalayan Sukkot, yanındakilerin anıta saldırılarını da telefonunun kamerasıyla çekti.

Sukkot ve yanındakiler anıtı parçalarken, İsrail askerleri de ellerinde uzun namlulu silahlarla Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri korudu; yolu da askeri araçla kapattı.

Milletvekili Sukkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, düzenlediği provokasyonu savunarak, bu saldırılarının devam edeceğini ima etti.

Yaklaşık iki hafta önce, Sukkot'un polis ve parlamentonun güvenlik personeli eşliğinde Meclis komitesinin denetim turu kapsamında Rahat kentine yaptığı ziyaret sırasında protestolar patlak vermişti.

Ziyaret esnasında bölge sakinleri Sukkot'u provokatör olarak nitelendirerek, tepki göstermişti.

15 Temmuz 2026'da da Sukkot, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlilere ait bir okula baskın düzenleyerek okul tabelasını tahrip etmişti.

Kaynak: AA
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de mafya lideri silahlı saldırıda öldü

Ülkenin en tehlikelilerindendi! Sonu çok kötü oldu
Bu takıma yan bakılmıyor! 3'te 3 yaptı, liderliği kaptı

Bu takımın şakası yok! Süper Lig'e çıkmayı kafaya koymuşlar

KYK yurt başvuruları başladı! Başvurular nereden ve nasıl yapılır, kimler yapabilir? İşte detaylar...

KYK yurt başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılır?
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında

10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
Acun Ilıcalı gözünü kararttı! 21 yaşındaki forvet için 22 milyon euro

Yok artık Acun! 21 yaşındaki forvete bakın kaç para veriyor
Kocaelispor-Amedspor maçında tribünler geceye damga vurdu

Kocaelispor-Amedspor maçında çekilen görüntü viral oldu
İşe gitmek için evden çıktı, hayatı altüst oldu! Tülin 1 haftadır yoğun bakımda

İşe gitmek için evden çıktı, hayatı karardı! 1 haftadır yoğun bakımda