Smotrich'in Oğlu Lübnan'da Yaralandı

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlunun, İsrail ordusunun kara işgalini genişlettiği Lübnan'da hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail basını, Lübnan'da kara saldırılarına yeniden girişen İsrail ordusunda askerlik yapan Maliye Bakanı Smotrich'in oğlunun, bugün çıkan çatışmada yaralandığını yazdı.

Bakan Smotrich'in ailesi de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada oğullarının durumunun iyi, yarasının ise hafif olduğu duyuruldu.

Smotrich'in, Lübnan'ı karadan işgal saldırıları yürüten bir birlikte askerlik yapan oğlunu uğurladığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'e yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
