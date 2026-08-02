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İsrailli aşırı sağcı bakandan Netanyahu'ya Gazze sınırına 3 yerleşim yeri kurulmasını onaylama çağrısı

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Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yerleşim yerleriyle övünen İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nin kuzey sınırında 3 yerleşim yeri kurulmasını onaylama çağrısında bulundu.

Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yerleşim yerleriyle övünen İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nin kuzey sınırında 3 yerleşim yeri kurulmasını onaylama çağrısında bulundu.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde kurulan ve daha önce boşaltılan yerleşim yerlerine geri döndüklerini belirtti.

Gazze'nin kuzey sınırında 3 yerleşim yeri kurmayı planladıklarını ifade eden Smotrich, Netanyahu'nun bunu onaylaması talebinde bulundu.

İsrailli bakan, 2005'te boşaltılan yerleşim yerlerine dönmekle kalmayıp Batı Şeria'da daha fazla yerleşim yeri kuracaklarını iddia etti.

"Ayrılma planı" 2005'te dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron hükümeti tarafından uygulanmıştı. İsrail'in tek taraflı çekilme planı kapsamında Gazze'deki yerleşim birimleri ile askeri kamplar ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki 4 yerleşim birimi de boşaltılmıştı.

İsrail Meclisi, Mart 2024'te söz konusu planı iptal ederek "Ayrılma Planı Yasası'nın Kaldırılması" isimli yeni bir yasa kabul etmişti.

Filistin yönetimi, yıllardır uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlerin "yasa dışı" olarak nitelediği işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerine son vermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuyor.

Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli, Batı Şeria'da 141 yerleşim birimi ile 224 kaçak yerleşimde yaşıyor. Doğu Kudüs'te ise Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 250 bin İsraillinin ikamet ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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