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Ben-Gvir'den Netanyahu'ya başsavcı şartı

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İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, partisinin seçimlerden sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kurulacak herhangi bir koalisyona girmesi için İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınmasını şart koştu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, partisinin seçimlerden sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kurulacak herhangi bir koalisyona girmesi için İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınmasını şart koştu.

Maariv gazetesinin haberine göre Ben-Gvir, Netanyahu'ya yaptığı "son uyarıda" Miara'nın görevde kalmasının Yahudi Gücü Partisi'nin bir sonraki koalisyona katılımıyla bağdaşmadığını söyledi.

Habere göre, Ben-Gvir geçen hafta da Netanyahu'ya bir mektup gönderdi ve Miara'nın görevden alınarak yerine başkasının getirilmesinin, partisinin bir sonraki hükümette yer alması için temel koşul olduğunu vurguladı.

Ben-Gvir, Netanyahu'dan, hükümetin kendisini ve üyelerini engellemek yerine politikasını uygulamasına yardımcı olan bir başsavcı getirmesini istedi.

Aşırı sağcı Bakan, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda hükümete girmeme tehdidinde bulundu.

Ben-Gvir, Netanyahu'dan 2022'de de Miara'yı görevden almasını istediğini ancak Netanyahu'nun ona "Sen henüz genç bir bakansın ve işler bu şekilde idare edilmez" yanıtını verdiğini dile getirdi.

Netanyahu hükümeti daha önce Miara'yı görevden almaya çalışmış ancak Aralık 2025'te İsrail Yüksek Mahkemesi usul ihlalleri ve hukuki mekanizmaya uyulmaması nedeniyle buna engel olmuştu.

İsrail'de genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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