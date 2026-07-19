İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin medya üzerindeki kontrolünü artıran tartışmalı yasayı dondurdu

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin medya kuruluşları üzerindeki kontrolünü önemli ölçüde artıran tartışmalı yasanın hemen yürürlüğe girecek maddelerini dondurdu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre İsrail Yüksek Mahkemesi, "basını susturmaya çalıştığı" eleştirilerinin hedefindeki aşırı sağcı hükümetin Meclis'in feshedilmesine saatler kala geçirdiği yasanın bazı maddelerinin yürürlüğe girmesini ihtiyati tedbir kararıyla durdurdu.

Yüksek Adalet Divanı, İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin "Yayıncılık Yasası"ndaki bazı hükümlerin yürürlüğe girmesinin ertelenmesini emreden geçici bir ihtiyati tedbir kararı verdi. Bu da Bakan'ın karara karşı gelme çağrısını yinelemesine yol açtı.

"Kaliteli Yönetim Hareketi"nin İsrail Yüksek Mahkemesi'ne yasanın iptali için sunduğu dilekçede, yasanın derhal yürürlüğe girecek maddelerinin medya sektörüne kalıcı bir darbe vuracağı ve mevcut hükümet tarafından 27 Ekim'de yapılacak seçimleri etkilemek için kullanılabileceği endişeleri dile getirildi.

Öte yandan dilekçede, yasanın Meclis'ten geçirilmesi sürecinde çok sayıda ciddi usul hatası yapıldığı da öne sürüldü.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Ofer Grosskopf ise söz konusu iddiaları "ciddi ve kayda değer" olarak nitelendirerek, yasanın yaratacağı etkilerin geri döndürülemez olabileceğine dair endişelerin altını çizdi.

Yüksek Mahkeme, yasanın hemen yürürlüğe girecek maddelerini dondurma kararı alarak hükümete savunmasını hazırlaması için bir hafta süre tanıdı.

İletişim Bakanından Yüksek Mahkeme kararını tanımama çağrısı

İletişim Bakanı Shlomo Karhi, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin tartışmalı yasal düzenlemeyi dondurma kararına tepki göstererek, hükümete mahkeme kararını tanımama çağrısında bulundu.

Karhi, yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin "yasaları askıya alma veya iptal etme yetkisinin bulunmadığını" iddia ederek, söz konusu düzenlemenin "tamamen yürürlükte olduğunu" savundu.

Mahkeme sürecini boykot edeceğini açıklayan Karhi, kararın geçerli olmadığını öne sürerek, "İsrail Meclisi tarafından kabul edilen bir yasayı bir kalem darbesiyle keyfi olarak yok sayan bu kabul edilemez ara karara karşı süreçte yer almayacağım" ifadesini kullandı.

İletişim Bakanı, İsrail Meclisi Başkanı Amir Ohana'ya mahkemeyi kınayan özel bir meclis kararı geçirmesi çağrısında bulundu.

İsrail kabinesinin aşırı sağcı isimlerinden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesi'ni "halkın seçilmiş temsilcilerinin iradesini çiğnemekle" suçladı.

Ben-Gvir, seçim sonrası kurulacak bir sonraki "sağ" hükümetin "yargı sisteminin ahırlarını temizleyeceğini ve 'derin devlet' düzenini tasfiye edeceğini" öne sürdü.

İsrail hükümeti, basın üzerindeki kontrolünü artırmak istiyor

İsrail Meclisi'nin 17 Temmuz'da feshedilmesine saatler kala geçirilen yasa, hükümetin basın sektörü üzerindeki kontrolünü önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Yeni yasal düzenleme yıllardır uygulanan denetim mekanizmalarını, asgari gazetecilik standartlarını, yerli yapımlara yatırım yapma zorunluluğunu ve medyadaki tekelleşmeyi önleyen çapraz mülkiyet kısıtlamalarını ortadan kaldırıyor.

Yasa ayrıca hükümetin televizyon reyting ölçümleri, resmi ilanlar ve devlet reklamlarının basın kuruluşlarına paylaştırılması süreçlerine daha fazla nüfuz etmesine imkan tanıyor.