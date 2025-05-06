İsrail, Yemen'in Sana Havalimanı'nı Hava Saldırısıyla Vurdu

İsrail, öğle saatlerinde Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarıyla vurduğu Sana Uluslararası Havalimanı'nın tamamen hizmet dışı kaldığını öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde ikinci kez gerçekleştirilen hava saldırıları, Sana bölgesindeki birkaç merkezi enerji istasyonunu ve başkentin kuzeyindeki Amran Çimento Fabrikası'nı hedef aldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Sana Havalimanı'nda Husilere ait altyapıyı vurduğu ve bu saldırıların havalimanının tamamen devre dışı kalmasına neden olduğu belirtildi.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonu da İsrail ordusuna ait uçaklarının Sana Havalimanı'na saldırdığını duyurmuştu ancak havalimanın tamamen hizmet dışı kaldığına dair iddialara Husiler'den yanıt gelmedi.

Kanalın haberinde, İsrail ile ABD'nin Sana kentinin güneybatısındaki Atan bölgesini, Sanhan ikçesindeki Hezyaz Merkezi Elektrik Santralini, Beni Haris ilçesindeki Zehban Merkezi Elektrik Santralini, Amran ilindeki çimento fabrikasını hedef aldığı aktarılmıştı.

İsrail saldırısı sonrasında can kaybı ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.