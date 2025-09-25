Haberler

İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor
Haber Videosu

İsrail, Yemen'in Husi kontrolündeki başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi. Patlama seslerinin duyulduğu bölgeden dumanlar yükseliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini New York'ta bir araya getiren BM 80. Genel Kurulu'nda tepkilerin odağında yer alan İsrail, bir kez daha Yemen'i vurdu.

İsrail basını, saldırının Husilerin lideri haftalık konuşmasını yaparken gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail askeri kaynaklarına göre, Yemen'deki saldırı İsrail Hava Kuvvetleri ve Donanması tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail Savunma Bakanı Katz, "güçlü" saldırıların Sana'da çok sayıda Husi hedefini vurduğunu öne sürdü.

YEMEN DÜN İHA İLE SALDIRMIŞTI

Öte yandan; Yemen'deki Husiler dün, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 22 kişi yaralandı.

Yemen'deki Husiler saldırının sorumluluğunu üstlendi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "Operasyon bir dizi insansız hava aracıyla gerçekleştirildi ve hedeflerine başarıyla ulaştı" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
23 yaşında kulüp başkanı oldu

Ömrünün baharında kulüp başkanı oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Dunya lideri kainatın efendısi ve yaratıcısı halleder.konuştukca israil planını uyguluyor surude kanıyor çobanın suçu yok bu cehalite bir lider lazımdı.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Biraz yorumuna dikkat et herhalde ağzından çıkanı kulağın duymuyor

yanıt11
yanıt8
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

hasan TÜRK kardeş muhteşem bir yorum yazmışın bravo.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıUğur Sezer:

BOP EŞBAŞKANLARI GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRDİKTE İSRAİL COŞUYOR

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbayram.altunc09:

valla ilk defa kusura bakmayın diyecem. tam da BM toplantısın da istaile karşı tutum sergilenirken ; Yemen den husiler bomba atıyor .savaşı da Hamas’ın saçma sapan saldırısı başlattı. bunlar hep İsrail’in iti. ve savaşa yön veriyorlar

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBURAK:

Çük kadar devlet ortadoğuda terör estiriyor. Helal olsun gerçekten.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSazan Avcıcı:

Gerçekten öyle mi arkasında abd olmasa toz olur

yanıt2
yanıt1
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tır şoförüne yolun ortasında kabusu yaşattılar

İnsan insana bunu nasıl yapar?
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Yedikleri yemekten sonra hayatları kabusa döndü! Evlatları artık yok
Acun Ilıcalı ölüm döşeğinde vereceği son mesajı paylaştı

Acun Ilıcalı ölüm döşeğinde vereceği vasiyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.