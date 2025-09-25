İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini New York'ta bir araya getiren BM 80. Genel Kurulu'nda tepkilerin odağında yer alan İsrail, bir kez daha Yemen'i vurdu.

İsrail basını, saldırının Husilerin lideri haftalık konuşmasını yaparken gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail askeri kaynaklarına göre, Yemen'deki saldırı İsrail Hava Kuvvetleri ve Donanması tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, "güçlü" saldırıların Sana'da çok sayıda Husi hedefini vurduğunu öne sürdü.

YEMEN DÜN İHA İLE SALDIRMIŞTI

Öte yandan; Yemen'deki Husiler dün, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 22 kişi yaralandı.

Yemen'deki Husiler saldırının sorumluluğunu üstlendi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "Operasyon bir dizi insansız hava aracıyla gerçekleştirildi ve hedeflerine başarıyla ulaştı" dedi.