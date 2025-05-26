İsrail, Yedek Asker Sayısını 450 Bine Çıkarıyor

İsrail, Yedek Asker Sayısını 450 Bine Çıkarıyor
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İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'ne yönelik kalıcı işgal için yedek asker sayısını 450 bine çıkarma kararı almayı planlıyor. Yeni düzenlemeyle, yedek askerlerin görev süreleri uzatılabilecek ve yeniden asker çağrılabilecek.

İsrail hükümetinin, Gazze Şeridi'ni kalıcı işgal için yürüttüğü kapsamlı saldırılar için celp gönderilecek yedek asker sayısını 450 bine çıkarma kararını onaylayacağı belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, hükümetin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Silvan Mahallesi'nde gerçekleştireceği toplantıda, 400 bin olan yedek asker sayısını 50 bin arttırma kararını onaylamasının beklendiği kaydedildi.

İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesi nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında yapılacak toplantıda alınacak kararla aktif görevde bulunan yedek askerlerin görev süresinin uzatılabileceği bildirildi.

Ayrıca yeni düzenleme ile yedek askerlerin eğitim alması, görev değişimine gitmeleri ve yeniden askere çağrılmalarının mümkün olacağı belirtildi.

İsrail ordusu Gazze'ye yeniden başlayan saldırıları için asker arıyor

İsrail ordusu, Gazze'de işgali kalıcı hale getirecek ve Filistinlileri Gazze'nin güneyine sürecek yeni kapsamlı saldırılar için on binlerce yedek askere celp göndermişti.

Buna karşın, İsrail'in 20 aydır Gazze'ye devam eden saldırılarının "buradaki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye attığı ve hükümetin siyasi bekası için gerçekleştirdiği" eleştirisiyle birliğine teslim olmayı reddeden yedek askerlerin sayısının arttığı ifade ediliyor.

İsrail ordusu, kaç yedek askere celp gönderdiğini veya kaç askerin teslim olmayı reddettiğini açıklamıyor.

İsrail'de kadınlar için 2 yıl, erkekler için yaklaşık 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan askerlerin çoğu 41 yaşına kadar yıl içinde farklı sürelerle gönüllü yedek asker olarak talimlere çağrılıyor.

Bunun yanı sıra yüksek rütbeli asker ve komutanlar 41 yaşının ardından da orduda gönüllü yedek asker olarak görev yapmaya devam edebiliyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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