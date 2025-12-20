Haberler

İsrail ve Lübnan, Hizbullah'ın Silahsızlandırılması ve Yerinden Edilen Sivillerin Geri Dönüşünü Görüştü

İsrail ve Lübnan, Hizbullah'ın Silahsızlandırılması ve Yerinden Edilen Sivillerin Geri Dönüşünü Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ve Lübnanlı yetkililer, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Lübnan'ın güneyindeki yerinden edilmiş köylülerin evlerine dönmesi konularını görüşmek üzere bir toplantı düzenledi. Toplantı, ABD'nin koordinasyonunda Nakura'da gerçekleştirildi.

KUDÜS/BEYRUT, 20 Aralık (Xinhua) -- İsrail ve Lübnanlı yetkililer, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Lübnan'ın güneyindeki sınır köylerinde yaşayan sakinlerin evlerine dönmesi konusunda toplantı düzenledi.

İsrail ve Lübnan kaynaklarına göre ABD'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen güvenlik toplantısı, İsrail'in kuzey sınırına yakın, Lübnan'ın güneybatısındaki Nakura kasabasında yapıldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Dış Politika Direktör Yardımcısı Yosef Dreznin görüşmelerde İsrail'i temsil ederken, Lübnan heyetine eski ABD Büyükelçisi Simon Karam başkanlık etti.

İsrail'in açıklamasına göre görüşmelerde, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve ekonomik projelerin ilerletilmesi konuları ele alındı. Toplantıda, Hizbullah'a karşı mücadele ile sınırın her iki tarafındaki topluluklar için uzun vadeli güvenliğin sağlanmasında karşılıklı çıkarlar vurgulandı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Karam, görüşmelerde yerinden edilmiş köylülerin güvenli şekilde evlerine dönmelerinin hem insani hem de ulusal önemi hakkında Lübnan'ın kararlı tutumunu vurguladı.

Hizbullah ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Hizbullah tehdidini ortadan kaldırma amacı gerekçesiyle Lübnan'a saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

İki ülke bu ayın başlarında Nakura'da ilk doğrudan görüşmelerini gerçekleştirmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görüşmeleri "İsrail ve Lübnan arasındaki ilişkiler ile ekonomik işbirliği için zemin hazırlayan ilk girişim" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar

2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
'Çift maaş alıyorum' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri

"Çift maaş alıyorum" diyen Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Bakan Işıkhan'ın sözleri sonrası asgari ücrette heyecan yaratan ek zam ihtimali

Bakanın hamlesi sonrası asgari ücrette heyecan yaratan ek zam ihtimali
TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı
title