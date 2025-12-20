İsrail ve Lübnan, Hizbullah'ın Silahsızlandırılması ve Yerinden Edilen Sivillerin Geri Dönüşünü Görüştü

KUDÜS/BEYRUT, 20 Aralık (Xinhua) -- İsrail ve Lübnanlı yetkililer, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Lübnan'ın güneyindeki sınır köylerinde yaşayan sakinlerin evlerine dönmesi konusunda toplantı düzenledi.

İsrail ve Lübnan kaynaklarına göre ABD'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen güvenlik toplantısı, İsrail'in kuzey sınırına yakın, Lübnan'ın güneybatısındaki Nakura kasabasında yapıldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Dış Politika Direktör Yardımcısı Yosef Dreznin görüşmelerde İsrail'i temsil ederken, Lübnan heyetine eski ABD Büyükelçisi Simon Karam başkanlık etti.

İsrail'in açıklamasına göre görüşmelerde, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve ekonomik projelerin ilerletilmesi konuları ele alındı. Toplantıda, Hizbullah'a karşı mücadele ile sınırın her iki tarafındaki topluluklar için uzun vadeli güvenliğin sağlanmasında karşılıklı çıkarlar vurgulandı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Karam, görüşmelerde yerinden edilmiş köylülerin güvenli şekilde evlerine dönmelerinin hem insani hem de ulusal önemi hakkında Lübnan'ın kararlı tutumunu vurguladı.

Hizbullah ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Hizbullah tehdidini ortadan kaldırma amacı gerekçesiyle Lübnan'a saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

İki ülke bu ayın başlarında Nakura'da ilk doğrudan görüşmelerini gerçekleştirmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görüşmeleri "İsrail ve Lübnan arasındaki ilişkiler ile ekonomik işbirliği için zemin hazırlayan ilk girişim" olarak nitelendirmişti.