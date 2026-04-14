İsrail ve Lübnan Temsilcileri, Bugün Washington'da Görüşecek

(ANKARA) - İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken; iki ülkenin ABD'deki büyükelçileri, bugün Washington'da bir araya gelecek. Diplomatik ilişkileri bulunmayan iki ülkenin temsilcileri geçen yıl BM çatısı altında da bir araya gelmişti.

Lübnan ve İsrail arasında yapılan görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katılması öngörülüyor. Görüşmeler, ABD ile İran arasında Pakistan'da yürütülen ancak sonuçsuz kalan müzakerelerin hemen ardından gerçekleşecek.

Bugünkü görüşmelerde iki ülkenin Washington büyükelçilerinin, İsrail ile Lübnan arasında daha üst düzey doğrudan görüşmelerin zemininin oluşturulmasını ele alması bekleniyor. Lübnan tarafı öncelikle, İsrail ile Hizbullah arasındaki süregiden çatışmalar için bir ateşkes sağlamayı hedefliyor. Ancak İsrail, İran destekli Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını şart koşarak ateşkese kapıyı kapatmış durumda. Hizbullah ise bu müzakereleri reddederken, varılacak olası herhangi bir anlaşmaya uymayacağını açıkladı.

Diplomatik ilişkileri bulunmayan iki ülkenin temsilcileri, geçen yıl Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) karargahında, BM çatısı altında ve sınırlı bir gündemle yapılan görüşmelerde de bir araya gelmişti. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle bir milyondan fazla kişi yerinden edilirken, aralarında yüzlerce kadın, çocuk ve sağlık çalışanının da bulunduğu 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

