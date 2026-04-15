İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Lübnan'da geçici ateşkes önerisi gündemiyle toplantı yaptığı bildirildi

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Lübnan'da geçici ateşkese varılmasına ilişkin öneriyi görüşmek üzere toplantı yaptığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir kaynak, Tel Aviv ile Beyrut yönetimleri arasında geçici ateşkes için ileri düzeyde görüşmelerin devam ettiğini doğruladı.

Lübnan'da geçici ateşkesin ilerleyen günlerde yürürlüğe girebileceğini belirten İsrailli kaynak, "Değerlendirmemize göre, birkaç gün içinde Lübnan'da tam bir ateşkes ilan etmekten başka seçeneğimiz kalmayacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin İsrail'e geçici ateşkesi kabul etmesi için yoğun baskı uyguladığına işaret edilen haberde, ABD'nin olası bir geçici ateşkesin İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeleri ve Washington'ın İran ile anlaşmaya varma çabalarını destekleyeceği görüşünde olduğu belirtildi.

Lübnan'da geçici ateşkes önerisinin ilk olarak birkaç gün önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff tarafından İsrail yönetimine sunulduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'da ateşkes için 3 şart öne sürdüğü iddiası

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın açıklamasında, İsrail ordusunun Lübnan'la varılacak bir ateşkesi destekleyip desteklemeyeceği sorusuna yanıt vermekten kaçınarak "Siyasi kademenin vereceği talimatlara göre hareket edeceğiz." dedi.

Yedioth Ahronot gazetesi ise İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Lübnan ile varılacak bir ateşkes anlaşması için 3 şart öne sürdüğünü aktardı.

Haberde, İsrail ordu komuta kademesinin belirlediği şartların Litani Nehri'ne kadar bir "tampon bölge", İsrail'in işgal ettiği bölgelerde "hareket özgürlüğünün korunması" ve ABD gözetimi altında Hizbullah'ın uzun vadeli silahsızlandırılması olduğu belirtildi.

Lübnan merkezli Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al-Mayadeen kanalı, Lübnan'da bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 haftalık geçici ateşkes uygulanacağını iddia etmişti.