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İsrail ve Lübnan Ateşkes İçin Mutabakata Vardı

İsrail ve Lübnan Ateşkes İçin Mutabakata Vardı
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ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yapılan dördüncü tur müzakerelerde İsrail ve Lübnan ateşkes konusunda anlaştı. Hizbullah'ın saldırılarını durdurması ve Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesi kararlaştırıldı.

WASHINGTON, 4 Haziran (Xinhua) -- İsrail ve Lübnan, ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da gerçekleştirilen üçlü müzakerelerin dördüncü turunda ateşkes konusunda mutabakata vardı.

Müzakerelerin salı-çarşamba günleri ABD Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen dördüncü turunun ardından üç ülkenin ortak yayımladığı bildiride, ateşkes uyarınca Hizbullah'ın saldırılarını tamamen sonlandırması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeden çekmesi gerektiği belirtildi.

İsrail ve Lübnan, Hizbullah unsurlarından arındırılmış "pilot bölgeler" oluşturulmasının ilerletilmesi konusunda da anlaştı.

Söz konusu pilot bölgelerde "kontrolün tamamen Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nde olacağı ve devlet dışı hiçbir aktörün bulunmasına izin verilmeyeceği" ifade edildi.

Bildiriye göre, İsrail ile Lübnan arasında "kapsamlı bir anlaşmaya varılması amacıyla" yürütülen üst düzey görüşmelerin beşinci turu, bu ayın ilerleyen günlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Xinhua
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