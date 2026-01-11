Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu, Japonya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu, Batı Kudüs'te bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel zorluklar üzerinde görüşmeler gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Kudüs'teki görüşmeye Netanyahu başkanlığındaki İsrail ve Motegi başkanlığındaki Japonya heyetleri katıldı. İsrail tarafı ziyaretten dolayı Japon heyetine teşekkür etti.

Toplantıda, iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi ve bölgedeki zorlukların aşılması konularının ele alındığı kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Japon mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Japon mevkidaşı Motegi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Saar, İsrail ve Japonya'nın işbirliğini ve stratejil bağlarını derinleştirmesi gerektiğini savundu.

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına bağlı olduğunu iddia eden Saar, bunun için Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması gerektiğini ileri sürdü.

Saar, Tel Aviv yönetiminin Abraham Anlaşmalarını genişletmeyi hedeflediğini kaydetti.

Motegi'nin yarın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri

Sürpriz imza! Süper Lig devinden Al Nasr'a gitti
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı