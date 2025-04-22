İsrail ve Hamas Heyetleri Kahire'ye Gitmedi, Ateşkes Müzakereleri Sürüyor

İsrail müzakere heyetinin arabulucular Mısır ve Katar'ın yeni ateşkes teklifini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmediği ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Arap basınındaki iddiaların aksine İsrail ve Hamas heyetlerinin müzakereler için henüz Kahire'ye gitmediği, Hamas heyetinin Mısır'a ulaşmasının beklendiği belirtildi.

İsrailli yetkililerin, arabulucular ile ateşkes müzakerelerinin devam ettiğini doğruladığı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail güvenlik kabinesinin, bazı bakanların Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırı politikasının değiştirilmesi baskısı altında bu akşam toplanacağı ifade edildi.

Toplantıya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevden almak istediği iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da katılacağı kaydedildi.

Hamas ve İsrail heyetlerinin Kahire'ye gittiği iddia edilmişti

Katar'ın "El-Arabi el-Cedid" gazetesi, Mısırlı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail heyetinin yeni bir ateşkes teklifini müzakere etmek için Kahire'ye gittiğini öne sürmüştü.

Hamas heyetinin müzakereler için Kahire'ye ulaştığı iddia edilmişti.

Heyetlerin, arabulucular Katar ve Mısır tarafından sunulan İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması karşılığında 5 ila 7 yıl sürecek bir ateşkes ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını içeren teklifi müzakere edeceği kaydedilmişti.

Hamas'ın Gazze'nin kontrolünü Filistin yönetimine ya da yeni kurulacak bir Filistinli idari yapıya bırakmaya hazır olduğu belirtilmişti.

Teklifin, Gazze'deki Filistinliler yerinden edilmeden Gazze'nin yeniden imarını da içerdiği aktarılmıştı.

Ateşkes müzakereleri başarısız olmuştu

Hamas ile İsrail arasında yürütülen son ateşkes müzakereleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Hamas, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni terk etmesini öngören ateşkes tekliflerine açık olduğunu bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve işgalini tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyecekleri beyanında bulunmuştu.