İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes İhlali: 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ve Hamas arasında 10 Ekim'de ateşkes sağlanmasından bu yana Pazar günü ilk büyük ihlal yaşandı. Taraflar çatışmayı kimin başlattığı konusunda birbirlerini suçlarken 11 Filistinlinin öldürüldüğü duyuruldu. İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde İsrail askerlerine ateş açıldığı iddiasıyla bölgeye hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail basını saldırının "Hamas unsurlarının ateşkesi ihlal etmesi" üzerine gerçekleştirildiğini yazarken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu orduya "sert karşılık" talimatı verdiğini açıkladı.

Gazzeli sağlık yetkilileri, İsrail hava saldırıları ve tank atışları sonucu Pazar günü Gazze Şeridi genelinde en az 11 kişinin öldüğünü bildirdi.

Tırmanan gerginlik üzerine bir açıklama yapan Hamas, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını yineledi. Açıklamada, Refah'ta yaşanan herhangi bir olay veya çatışmadan haberdar olmadıklarını belirten örgüt, Mart ayından bu yana buradaki gruplarla temaslarının olmadığını da kaydetti.

İsrail'in saldırı gerekçesi

İsrail ordusu ise saldırıyı, bölgedeki askerlerine tanksavar füzesi ile ateş açılması üzerine "terör unsurlarının temizlenmesi amacıyla" düzenlediklerini duyurdu.

Ordunun açıklamasında, bu yaşananın Mısır'da sağlanan 10 Ekim anlaşmasının ihlal edilmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Filistinli kaynaklar Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta patlamalar meydana geldiğini doğrularken, görgü tanıkları Reuters haber ajansına Han Yunus kenti yakınlarındaki yerleşimlerde de tank ateşi seslerinin duyulduğunu aktardı.

Karşılıklı suçlamalar

İsrail hükümeti ve Hamas, günlerdir birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Hamas, anlaşmanın ardından İsrail'in yaptığı ve 46 kişinin ölümüne ayrıca hayati yardım malzemelerinin Gazze'ye girişine engel olan bir dizi ihlali detaylandırdığı bir açıklama yayımladı.

İsrail ise Hamas'ı kalan rehinelerin cansız bedenlerini iade etmekte yavaş hareket etmekle suçluyor. Geçen hafta elinde tuttuğu 20 sağ rehineyi serbest bırakan örgüt, şu ana dek 28 ölü rehineden 12'sinin cesedini İsrail'e teslim etti.

Hamas, naaşların iadesini bilerek geciktirmediğini, enkaz ve patlamamış bombalarla kaplı arazide arama çalışmalarının zaman aldığını belirtiyor.

İsrailli rehinelerin cansız bedenlerinin bulunmasına destek olmak üzere Türkiye'den 81 kişilik AFAD ekibi de bölgeye gitmiş durumda. Ekibin geçen hafta Mısır'a ulaştığı bilinirken Gazze'ye geçip geçmediklerine dair hafta sonu bir açıklama yapılmadı.

İsrail son gerginliklerin ardından Gazze'nin İsrail dışına açılan tek kapısı olan, Mısır sınırındaki Refah'ın kapalı kalacağını ve yeniden açılmasının Hamas'ın ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu bildirdi.

