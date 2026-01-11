Haberler

İsrail ile Almanya arasında siber savunma işbirliği anlaşması imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Almanya ile siber savunma işbirliği anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Anlaşma, iki ülke arasındaki güvenlik ve teknoloji işbirliğini yeni bir stratejik düzeye taşıdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Almanya arasında siber savunma işbirliği anlaşması ile güvenlik ve teknoloji alanlarını kapsayan ortak bildiri imzalandığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in bir araya geldiği ve ortak bildiriye imza koydukları belirtildi

Açıklamada, imzalanan bildiriyle, iki ülke arasındaki güvenlik ve teknoloji işbirliğinin yeni bir stratejik düzeye taşındığı ifade edildi.

"Bildirinin, iki ülkenin güvenlik makamları arasında siber savunma, ileri teknolojiler ve güvenlik alanlarında geniş bir güvenlik ortaklığını resmileştirdiği, Almanya'nın tarihi sorumluluğunu yansıttığı ve bu sorumluluğun Holokost'un anısını yaşatmak olduğu" kaydedildi.

Anlaşmanın İsrail Başbakanı Netanyahu ve Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt tarafından imzalandığı aktarıldı.

Netanyahu ise imzalanan bildirinin iki ülke arasındaki derin işbirliğini güvence altına aldığını ve güvenlik taahhüdünü ortak eyleme dönüştürdüğünü değerlendirdi.

İsrail ile Almanya arasında Arrow hava savunma sistemleri konusunda anlaşma imzalandığını hatırlatan Netanyahu, Almanya ile İsrail'in daha da yakınlaştığı yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri

Sürpriz imza! Süper Lig devinden Al Nasr'a gitti
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı