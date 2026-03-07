Haberler

İsrail ordusu, İran'dan yeni misilleme saldırısı başlatıldığını açıkladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, İran'dan gelen yeni bir füze saldırısının başladığını ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Tel Aviv ve çevresinde sirenler çalarken halka sığınaklara gitmeleri uyarısı yapıldı.

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırı düzenlediği İran'dan yeni bir füze saldırısının başladığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yapılan misillemeyi engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Saldırının hedef aldığı bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiğine dikkati çekilen açıklamada, halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığı kaydedildi.

Başkent Tel Aviv ve çevresinin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sirenlerin çalmasının ardından Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
