İsrail Genelkurmay Başkanı, ABD ile birlikte İran'daki stratejik hedeflere karşı saldırı yürüttüklerini söyledi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ülkesinin ABD ordusuyla birlikte İran'daki stratejik hedeflere yönelik "önemli ve benzeri görülmemiş" saldırı yürüttüğünü söyledi.

Genelkurmay Başkanı Zamir, yayımladığı video mesajda, son aylarda ABD'li muhataplarıyla koordinasyon halinde ortak ve kapsamlı bir saldırı planı hazırladıklarını belirtti.

İsrail savaş uçaklarının şu an İran genelinde yüzlerce hedefe saldırılar düzenlediğini, bunun ABD ile eşgüdüm içinde gerçekleştirildiğini ifade eden Zamir, ordunun hem savunma hem de saldırılar için yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu ileri sürdü.

Geçen yıl haziran ayında 12 gün boyunca yürüttükleri saldırılarla İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını gerilettiklerini öne süren Zamir, söz konusu saldırılarla İran yönetiminin "kırılganlığının ortaya çıktığını" ve ABD ordusuyla "tarihi düzeyde bir işbirliği" sağlandığını savundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.