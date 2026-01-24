Haberler

İsrail, uluslararası bir sendika heyetinin işgal altındaki Batı Şeria'ya girişini engelledi

İsrail makamları, Ürdün sınırındaki Kerame Sınır Kapısı'ndan Batı Şeria'ya geçmek isteyen uluslararası sendika heyetinin girişini engelleyerek, akademik özgürlüklere yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Filistin Eğitim Bakanlığı, durumu 'bilimsel soykırım' olarak tanımladı ve uluslararası insan hakları kurumlarını bu uygulamalara karşı durmaya çağırdı.

Filistin Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının bugün Ürdün sınırındaki Kerame Sınır Kapısı'ndan Batı Şeria'ya geçmek isteyen uluslararası sendika heyetinin girişini engellediğini belirtti.

Bakanlık, heyet üyelerinin saatlerce gözaltında tutulduğunu ve geçişlerinin engellendiğini ifade ederek, bu uygulamanın "akademik özgürlüklere açık bir saldırı" olduğunu vurguladı.

Ayrıca, söz konusu engellemenin ulusal bilinç ve kimliği hedef alan "bilimsel soykırım" çerçevesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, uluslararası ve insan hakları kurumlarını bu uygulamalara karşı "kararlı" tutum almaları çağrısında bulunarak, heyetin Batı Şeria'daki Filistin eğitimini destekleyen etkinliklerinin, özellikle Filistin müfredatıyla ilgili bir çalıştayda yer almasının planlandığı ifade edildi.

Kerame Kapısı, Batı Şeria'yı dış dünyaya bağlayan tek geçiş noktası olup, Filistinliler tarafından "Kerame", Ürdün tarafından "Kral Hüseyin Köprüsü" ve İsrail tarafından "El-Lenbi" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
