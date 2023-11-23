İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecinin cuma gününden...
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İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı.
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı.
Kaynak: AA / Güncel