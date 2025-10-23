Haberler

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den Trump'a Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Trump'ın Batı Şeria'nın ilhakına dair ifadelerini ve Filistin direnişinin sembolü Mervan Bergusi'nin durumu hakkındaki yorumlarını eleştirdi. Ben-Gvir, İsrail'in bağımsız bir devlet olduğunu vurguladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Time dergisine verdiği röportajda İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhakı ve Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi'ye ilişkin kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'a büyük saygı duyduğunu ve onun İsrail için en iyi Amerikan başkanı olduğunu ileri sürdü.

Bu sözlerinin ardından Trump'ın verdiği röportajda İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak edemeyeceğine yönelik sözlerini eleştiren aşırı sağcı bakan, "İsrail egemen ve bağımsız bir devlettir. İsrail meclisi üyeleri kendi takdirlerine göre oy kullanır." iddiasında bulundu.

Ben-Gvir, Trump'ın Bergusi'nin serbest bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin soruya "bu konuda karar vereceğim" cevabı vermesine de tepki göstererek "Serbest bırakılmayacak ve Gazze'ye liderlik etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Amerikan Time dergisine mülakat veren ABD Başkanı Trump, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder." yanıtını vermişti.

Trump, Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi hakkındaki soruyu ise "Siz aramadan yaklaşık 15 dakika önce tam da bu soruyla karşı karşıya kaldım. Sorulan soru buydu. Günün sorusu buydu. Bu yüzden bu konuda bir karar vereceğim." şeklinde cevaplamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
26 yıllık sponsorunu kaybeden Karşıyaka'da Hakan Safi sürprizi

Efsane kulübün imdadına yetişecek
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Gelecekte yeniden aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle

Gelecekte yine aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

115 yaşındaki tarihi kulübün yeni başkanı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.