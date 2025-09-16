Haberler

İsrail uçakları, Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı bombaladı

İsrail uçakları, Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı bombaladı
Güncelleme:
İsrail'in "Hudeyde limanındaki gemiler derhal tahliye edilsin" uyarısından bir süre sonra, İsrail uçakları Yemen'i vurdu. 12 kez hedef alınan bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail'den yapılan açıklamada, Hudeyde Limanı'nda Husilere ait olduğu iddia edilen "askeri yapıların" hedef alındığı öne sürüldü.

Gazze kent merkezine geniş çaplı saldırı başlatan İsrail, bir yandan tehditler savurduğu Yemen'e saldırdı. İsrail uçakları, Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı bombaladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının ülkeye saldırı düzenlediğini ve hava savunma sistemlerinin buna karşı mücadele verdiğini kaydetti. Hava savunma sistemlerinin, düşman uçaklarına yönelik büyük bir kargaşa yarattığını ifade eden Seri, bazı savaş uçaklarının hedeflerindeki saldırıları gerçekleştiremeden hava sahasını terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

TAM 12 HAVA SALDIRISI

Yemen haber ajansı SABA da saldırıyı doğrularken, saldırının Hudeyde kentine yönelik olduğunu aktardı. Haberde, kente 12 kez hava saldırısı düzenlendiği vurgulandı.

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA

İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamayla Hudeyde Limanı'na düzenlenen saldırının sorumluğunu üstlendi. Açıklamada, Hudeyde Limanı'nda Husilere ait olduğu iddia edilen "askeri yapıların" hedef alındığı belirtildi.

YEMEN'E 1 HAFTADA 2. SALDIRI

Bu saldırı İsrail'in Yemen'e 1 hafta içerisinde gerçekleştirdiği 2. saldırı oldu. İsrail uçakları, Yemen'in başkenti Sana'yı ve kuzeydeki Cevf kentini vurmuş, saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail uçakları, Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı bombaladıİsrail'in saldırıları aralıksız sürerken, Gazze sınırında İsrail ordusuna ait tank ve zırhlı araç hareketliliği görüntülendi.

GAZZE'DE ŞİDDETLİ SALDIRILAR SÜRÜYOR

Öte yandan; Gazze kentine topyekûn kara harekatı başlatan İsrail'in gün boyu süren saldırılarında 46'sı Gazze kentinden olmak üzere 52 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılara Gazze'nin kenar mahallelerinde başlandığı, ilerleyen günler ve haftalarda şehrin kuşatılmasının planladığı kaydedildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİL'E TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatmasının, Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşaması olduğunu vurguladı. İsrail'in saldırılarının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucunda bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Gazze şehrine yönelik kara harekatının, devam eden katliamları daha da artıracağı vurgulandı. Harekatın, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacağı ve Filistinlilerin acılarını derinleştireceği kaydedildi.

