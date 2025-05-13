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İsrail, Türkiye'ye F-35 Teslimatı Konusunda Endişeli

İsrail, Türkiye'ye F-35 Teslimatı Konusunda Endişeli
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İsrail Ordu Radyosu, Türkiye'nin F-35 alımının Tel Aviv'in bölgedeki avantajını zayıflatacağına dair endişelerini dile getirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin böyle bir adım atması halinde İsrail'in karşı çıkacağını belirtti.

İsrail Ordu Radyosu, Tel Aviv yönetiminin, Türkiye'ye bölgede nitelik bakımından avantaj sağlayacağı için ABD'nin Ankara'ya F-35 teslim etme ihtimalinden endişe duyduğunu bildirdi.

İsrail Ordu Radyosu askeri muhabiri Doron Kadosh, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail-ABD geriliminin yeni odağı olarak Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 teslim etme ihtimaline işaret etti.

Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasının İsrail'in bölgedeki avantajını kaybetmesine neden olacağını kaydeden Kadosh, Türkiye ile İsrail'in giderek daha fazla stratejik rakip haline gelmeye başladığına dikkati çekti.

Kadosh, "İsrail'in, ABD-Türkiye yakınlaşması nedeniyle F-35 satma ihtimalinden korktuğunu" ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta Dışişleri ve Savunma Komitesi'ndeki kapalı bir oturumda konuyu gündeme getirdiği ve ABD'nin böyle bir adım atması halinde İsrail'in şiddetle karşı çıkacağını söylediği aktarıldı.

İsrail Ordu Radyosu askeri muhabiri, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu ziyareti kapsamında Türkiye'yi ziyaret edebileceğine ilişkin sözlerini hatırlattı.

Trump'ın, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, harika bir ev sahibi olacak." dediğini belirten Kadosh, Türkiye'nin talebi üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya karar verebileceğini söylediğinin de altını çizdi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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