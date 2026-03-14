İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargahını topçu atışlarıyla hedef aldığı iddiası
Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel beldesinde, İsrail'e ait topçu mermilerinin Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesindeki Nepal taburunun karargahına düştüğü bildirildi.
İsrail'e ait topçu mermilerinin, Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel beldesinde bulunan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bünyesindeki Nepal taburunun karargahına düştüğü bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait topçu mermileri, Meys el-Cebel beldesinde konuşlu UNIFIL bünyesindeki Nepal taburunun karargahına düştü.
Haberde olayla ilgili başka detay verilmedi.
UNIFIL'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan