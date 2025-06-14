İsrail, Tahran'a Yoğun Hava Saldırıları Düzenledi
İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yoğun hava saldırıları gerçekleştirirken, İran hava savunma sistemleri de karşılık verdi. Halk sokaklarda kutlamalar yaparak misillemeyi coşkuyla karşıladı.
- İsrail'den Tahran'a yoğun hava saldırısı
TAHRAN - İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yoğun hava saldırıları düzenledi. İran hava savunma sistemleri ise karşılık verdi.
İsrail, İran'ın "Gerçek Vaad 3" operasyonunun ardından başkent Tahran'a yoğun hava saldırıları düzenledi. İran hava savunma sistemleri ise İsrail'in saldırılarına karşılık verdi. Halk ise sokaklarda tekbir getirerek İran'ın misillemesini coşkuyla kutladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel