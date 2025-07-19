İsrail, Suriye'deki Azınlık Koruma Taahhüdünü Sorguladı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın "tüm azınlıkları ve mezhepleri koruma taahhüdünün" gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Bakan Saar, X hesabından, Cumhurbaşkanı Şara'nın Süveyda'daki son duruma ilişkin bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Şara'nın ülkesinin "tüm azınlıkları ve mezhepleri koruma taahhüdünün" gerçeği yansıtmadığını ileri süren Saar, Suriye'de azınlık olmanın "çok tehlikeli" olduğunu öne sürdü.

Bakan Saar, Şara'nın İsrail ordusunun başkent Şam ve güney bölgelerine saldırılarının ülkesinin "istikrarını tehdit eden tehlikeli bir aşamaya sürüklediğine" işaret etmesinin "komplo teorisinden" ibaret olduğunu savundu.

Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenleyen İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar, uluslararası topluma seslenerek Suriye'deki azınlıkların güvenliğini sağlanmasını istedi.

Şara'dan "Dürziler, Suriye'nin ulusal dokusunun temel taşlarından biri" vurgusu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Süveyda kentindeki son duruma ilişkin yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Süveyda ili, hala Suriye devletinin asli bir parçasıdır ve Dürziler, Suriye'nin ulusal dokusunun temel taşlarından birini oluşturmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Süveyda halkının tüm kesimleriyle birlikte devletin yanında durduğunu ve bölünme projelerini reddettiğini açıkça ortaya koyduğuna dikkati çeken Şara, "Suriye devleti, ülkedeki tüm azınlıkları ve mezhepleri koruma taahhüdünü sürdürmektedir ve hak ihlallerinde bulunan herkesin hesap vermesini sağlamaya kararlıdır." şeklinde konuşmuştu.

İsrail'in güney bölgeleri ve Şam'daki devlet kurumlarını "açıkça hedef alan saldırılarının ülkede istikrarı tehdit eden tehlikeli bir aşamaya sürüklediğini" de vurgulayan Şara, tüm bu gelişmelerin ardından durumu yatıştırmak amacıyla Amerikan ve Arap arabuluculuk girişimlerinin devreye girdiğini hatırlatmıştı.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail'in saldırıları

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes, kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları, Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz'da çatışmalar yeniden alevlenirken güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.