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İsrail, Esad'ın kardeşinin komuta ettiği karargahı vurdu

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İsrail, Beşar Esad rejiminin devrildiği Suriye'de hava saldırılarına devam ediyor. Son olarak İsrail, başkent Şam'ın stratejik bölgesi olan Kasyun Dağı çevresinde devrik lider Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın daha önce komuta ettiği 4. tümenin karargahına saldırı düzenledi.

Muhalif grupların 12 günde 61 yıllık Baas rejimini sona erdirmesinin ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya sığındı. Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından İsrail, 51 yıl sonra Suriye topraklarında ilerledi.

ESAD'IN KARDEŞİ KOMUTA EDİYORDU

Suriye'de birçok ile hava saldırısı düzenleyen Tel Aviv yönetimi, farklı yerlere saldırılarına devam ediyor. İsrail, başkent Şam'ın stratejik bölgesi olan Kasyun Dağı çevresinde devrik lider Esad'ın kardeşi Mahir Esed'in daha önce komuta ettiği 4. tümenin karargahına hava saldırısı düzenledi.

KRİTİK BÖLGELERE SALDIRI

Tel Aviv yönetimi ayrıca, Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesindeki "Bilimsel Araştırma Merkezi"nide hedef aldı. Ayrıca Suveyda'danın kuzeyindeki Halhala Askeri Havalimanı da İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından Baas rejimi ve Esed iktidarının çöküşe girmesiyle İsrail, Suriye'deki askeri imkanları yok etmek amacıyla yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ TAMPON BÖLGEYİ İŞGAL ETMESİ

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail, Esad'ın kardeşinin komuta ettiği karargahı vurdu
Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMaran Dode:

Hadi sevinin Kimin işi İsrail'in işi Suriye deki iç savaş bak adamları neler yapıyor ve işgal arzu isteklerini nasıl da yerine getiriyor kimse anlamıyor

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Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

KURDUN ADI YAMAN ÇIKMIŞ TİLKİ VARDIR BAŞ KESER HTŞ NIN ADI ÇIKMIŞ İTRAİL SİLİP SÜPÜRÜYOR SURİYE SİZİN OLDU ZATEN YENİ KOMŞU İTOĞLUİTRAİL

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Haber YorumlarıVEFA:

Mesele insanca bir hayat yaşamak, bunun için de kim olursa olsun. Hayvanlık yapanlar da uzak dursun. Ömür dediğin, Mevlana'nın da dediği gibi bir göz açıp kapama süresi değil mi?.. Neyi paylaşamıyorsunuz bre gafiller!....

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

aralarındaki ilişki ortaya çıkmasındiye vuruyor khpe

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Korkuyorlar, yoksa böyle şeyler yapmazlar. Ama korktukları eninde sonunda başlarına gelecek.

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

o.ç itrail

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Bazıları hala farkında değiller . İsrail'in HTŞ ye nasıl yardım ettiğini ? Komşumuz artık İsrail ve tabi ki Amerika . Hayırlı olsun .

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