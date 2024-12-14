İsrail, Esad'ın kardeşinin komuta ettiği karargahı vurdu

Muhalif grupların 12 günde 61 yıllık Baas rejimini sona erdirmesinin ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya sığındı. Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından İsrail, 51 yıl sonra Suriye topraklarında ilerledi.

ESAD'IN KARDEŞİ KOMUTA EDİYORDU

Suriye'de birçok ile hava saldırısı düzenleyen Tel Aviv yönetimi, farklı yerlere saldırılarına devam ediyor. İsrail, başkent Şam'ın stratejik bölgesi olan Kasyun Dağı çevresinde devrik lider Esad'ın kardeşi Mahir Esed'in daha önce komuta ettiği 4. tümenin karargahına hava saldırısı düzenledi.

KRİTİK BÖLGELERE SALDIRI

Tel Aviv yönetimi ayrıca, Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesindeki "Bilimsel Araştırma Merkezi"nide hedef aldı. Ayrıca Suveyda'danın kuzeyindeki Halhala Askeri Havalimanı da İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından Baas rejimi ve Esed iktidarının çöküşe girmesiyle İsrail, Suriye'deki askeri imkanları yok etmek amacıyla yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ TAMPON BÖLGEYİ İŞGAL ETMESİ

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.