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İsrail, son 2 haftada 5. yabancı gazetecinin ülkeye girişini engelledi

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İsrail, İspanyol haber sitesi elDiario.es'in Orta Doğu muhabirinin uçuşuna saatler kala vizesini iptal ederek ülkeye girişini engelledi. Haaretz'e göre gazeteci, son 2 haftada İsrail'e girişi engellenen 5. yabancı gazeteci oldu.

İsrail, bir İspanyol gazetecinin uçuşuna saatler kala vizesini iptal ederek ülkeye girişine engel oldu.

Haaretz'in haberine göre İspanyol haber sitesi "elDiario.es"in Orta Doğu muhabiri Francesca Cicardi'nin vizesi iptal edilerek ülkeye girişi engellendi.

İspanyol gazetecinin İsrail Basın Ofisi'nden gerekli izinleri almasına rağmen uçuşuna saatler kala vizesi iptal edildi.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimleri takip etmek isteyen Cicardi, vizesi iptal edildiği için uçağa da binemedi.

Haaretz'in haberine göre Cicardi, son 2 haftada İsrail'e girişi engellenen 5. yabancı gazeteci oldu.

Kaynak: AA
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