İsrail, Slovakya'ya 2024'teki anlaşma kapsamında Barak MX hava savunma sistemi teslim etti

İsrail, 2024 yılında imzalanan 560 milyon euroluk anlaşma kapsamında, Barak MX hava savunma sistemini Slovakya'ya teslim etti.

İsrail, 2024 yılında imzalanan 560 milyon euroluk anlaşma kapsamında, Barak MX hava savunma sistemini Slovakya'ya teslim etti.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teslimatın planlanandan önce tamamlandığı ve eğitim ile operasyonel hazırlığı da içerdiği kaydedildi.

Barak MX hava savunma sisteminin, Slovakya'nın hava tehditlerine karşı hava savunma kabiliyetini geliştireceği iddia edilen açıklamada, bunun NATO'nun kolektif güvenlik mimarisini de güçlendireceği ileri sürüldü.

Açıklamada, Barak MX'in çok katmanlı bir hava savunma sistemi olduğu, 35, 70 ve 150 km menzilli üç önleme füzesine sahip olduğu belirtildi.

Slovakya Savunma Bakanı Robert Kalinak, İsrail'den alınan Barak MX sisteminin ilk bataryasının açıklanmayan bir noktaya konuşlandırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
