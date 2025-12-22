Haberler

İsrail, Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait 13 dairelik binayı yıktı

İsrail, Doğu Kudüs'teki Silvan beldesinde 'ruhsatsız' olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bir binayı yıkarak yaklaşık 100 kişiyi evsiz bıraktı. Bölgeye baskın yapan İsrail güçleri, ev yıkım politikalarına devam ediyor.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait 13 daireden oluşan bir binayı "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinden itibaren Silvan beldesindeki Vad Kaddum bölgesini giriş çıkışlara kapattığı belirtildi.

Büyük iş makineleri eşliğinde bölgeye baskın yapan İsrail askerlerinin Filistinlilere ait bir binayı kuşatmaya aldığı aktarılan haberde, İsrail güçlerinin daha sonra söz konusu binayı yıktığı kaydedildi.

"Ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle İsrail'in yıktığı binanın 13 daireden oluştuğu bilgisinin yer aldığı haberde, binanın yıkılmasıyla yaklaşık 100 Filistinlinin evsiz kaldığı ifade edildi.

İsrail, işgal altındaki Batı Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin yanı başındaki Filistin beldesi Silvan'da ev yıkımı ve zorla tahliye politikalarına hız vermişti.

İsrail'in "Kralın Bahçesi" adında bir bahçe yapmayı planladığı Silvan'ın Bostan Mahallesi'nde onlarca ev yıkılmış ve onlarcasının da yıkılması bekleniyor.

Bostan'ın hemen üzerindeki Batn el-Hava Mahallesi'nde ise daha önce 3 aile evlerinden tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
