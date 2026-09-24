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İsrail SİHA'sı Gazze'de cenaze taşıyan aracı bombaladı, 4'ü ağır 11 kişi yaralandı

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Gazze Şeridi'nin güneybatısında Şeyh Aclin Mahallesi'nde cenaze taşıyan bir aracı bombalayan İsrail SİHA'sı, araçtaki 4'ü ağır 11 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırıda alev alan araçta taşınan cenaze tamamen yandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneybatısında, bir Filistinlinin cenazesini taşıyan aracı bombalaması sonucu 4'ü ağır 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracı (SİHA), Gazze kentinin güneybatısındaki Şeyh Aclin Mahallesi'nin er-Reşid Caddesi'nde seyir halindeki bir aracı bombaladı.

Bombalanan aracın, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybeden bir Filistinlinin cenazesini taşıdığı ifade edildi.

Saldırı sonucu alev alan araçtaki 4'ü ağır 11 kişinin yaralandığı, taşınan cenazenin de tamamen yandığı aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 174 bini aşkın kişi yaralandı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına yönelik İsrail ihlallerinde ise 1402 Filistinli hayatını kaybederken, 4 bin 881'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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