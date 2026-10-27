Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail seçiminde ilk 2 saatte 1,2 milyon kişi oy verdi, katılım 1981'den beri zirvede

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'de seçimlerde ilk 2 saatte yaklaşık 1,2 milyon kişi oy kullandı; katılım 1981'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. İsrail Merkezi Seçim Komitesi, saat 10.00 itibarıyla kayıtlı seçmenlerin yüzde 16,68'inin oy verdiğini, 2022'de bu oranın yüzde 15,9 olduğunu bildirdi.

İsrail'deki seçimlerde son 2 saatte yaklaşık 1,2 milyon kişinin oy kullanmasıyla, seçimlere katılım oranı son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail Merkezi Seçim Komitesinden yapılan açıklamada, seçimlere katılım oranının yüksek olduğu belirtildi.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemine saat 10.00'a kadar kayıtlı seçmenlerin yüzde 16,68'inin katıldığı aktarıldı.

Yaklaşık 1,2 milyon kişi oy kullanma işlemini tamamlarken, 2022 seçimlerinde ilk 2 saatteki katılımın yüzde 15,9 olduğu hatırlatıldı.

Seçimlere katılım oranının 1981'den beri en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlere yüksek katılımın İsrail vatandaşı Filistinliler ile sol kesimin çoğunlukta olduğu yerlerde öne çıktığını belirtti.

Anketlerde seçim barajını aşamayan partilerin seçimde de aşamayacağını savunan Smotrich, halka seçim barajını aşması kesin olan partilere oy verme çağrısı yaptı.

İsrail'de Meclisteki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelinde oy verme işlemi başlamıştı.

Kaynak: AA
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında

Yeni Partili belediyeye operasyon! Başkan ile eşi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nicole Kidman dergi çekiminde: Kaslı pozları dikkat çekti

Ünlü oyuncu 59 yaşında karın kaslarını sergiledi!
Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var

23 şirkete kayyum atandı, onlarca kişi gözaltında
Gaziosmanpaşa'da minibüs kaldırıma daldı! Çocuklarını kenara iterek kurtaran anne hayatını kaybetti

Minibüs üzerlerine geldi! Son anda çocuklarını kenara itti
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'nin yanı başına bomba yağdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı

Mağlubiyete rağmen alkışlanan sadece bir kişi var!
Husiler'in ateşlediği havan mermisi, bir evin duvarını delerek içeri düştü

Duvarı delip halının üzerine düştü! Evdekiler resmen kabusu yaşadı
Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları

Türk aileyi kapıdan içeri sokmadılar! İşte şaşırtan kuralın detayları