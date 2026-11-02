İsrail Seçim Komitesi Başkanı Sohlberg, sonucu soruşturmanın etkilemeyeceğini söyledi

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İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg, 27 Ekim'de seçimlere dış müdahale olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın seçim sonuçlarını etkilemeyeceğini bildirdi.

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ile yürütülen soruşturmaya ilişkin basın açıklaması yapan Sohlberg, seçimlerin usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Sohlberg, seçimlere yabancı müdahalesi iddiaları nedeniyle başlatılan soruşturmaya ilişkin "Bazı şüpheler ortaya çıktı ve bunlar inceleniyor. Kanıtların seçim sonuçlarını bir bütün olarak değiştirebileceği iddiası doğru değil, seçim sonuçlarını etkilemeyecek." ifadelerini kullandı.

Seçimlere yüksek katılım olduğuna işaret eden Sohlberg, bu katılımın sadece İsrail vatandaşı Filistinliler için değil, diğer İsrail vatandaşları için de geçerli olduğunu, seçmenin iradesine saygı gösterileceğini kaydetti.

İktidar bloku itirazlarını sürdürdü

Merkez Seçim Komitesi Başkanı'nın açıklamasına karşın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ve koalisyon ortakları, seçim sonuçlarına itirazını sürdürdü.

Likud'dan yapılan açıklamada, Sohlberg'in seçimlerde yabancı kaynaklı finansman iddiasına ilişkin "ciddi şüpheler" olduğunu aktardığı ileri sürülerek soruşturma tamamlanmadan önce bunların seçim sonuçları üzerinde hiçbir etkisi olmadığının söylenemeyeceği savunuldu.

Netanyahu'nun koalisyon ortağı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi'nden yapılan açıklamada, "Sohlberg'in sonuçların değişmeyeceğini aceleyle ilan etmesi akıl almaz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Şabak Direktörü'ne, istihbarat teşkilatının hukuk danışmanı tarafından soruşturmayı tamamlama konusunda baskı uygulandığı ileri sürüldü.

Merkez Seçim Komitesi Başkanı'nın açıklamalarına destek veren muhalefet bloku ise Netanyahu hükümetinin sandıktaki yenilgiyi kabullenemediğini kaydetti.

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sohlberg'i tebrik ederek "Seçim sonuçlarını reddetme, halkın iradesini sorgulama, bütün bir toplumu karalama ve İsrail'i yeni seçimlere sürükleme girişimi başarısız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu girişim iğrenç ve kötü niyetliydi." ifadesini kullanan Eisenkot, kaybettiğini anlayan Netanyahu'nun seçimlerin meşruiyetine gölge düşürmeye çalıştığına işaret etti.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ise X hesabından Netanyahu'ya seçim sonuçlarını kabul etme çağrısı yaptı.

Golan, "Netanyahu bunu yapmayı reddettiği sürece, seçimlerde hile yapıldığına dair komplo teorilerine destek vermiş oluyor. Sandıkta yenilgiyi kabul etmeyen bir diktatör böyle davranır." ifadelerini kullandı.

Sandıktan koalisyon belirsizliği çıktı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku 48 milletvekili çıkardı ve iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

Seçim sonuçlarının 4 Kasım'a kadar kesinleşmesi beklenirken, Netanyahu'nun partisi Likud başta olmak üzere aşırı sağcı partiler, İsrail vatandaşı Arapların seçimlerde elde ettiği başarı üzerine Katar'ın Arap seçmenlerin katılım oranını artırmaya yönelik çabaları finanse ettiğini ileri sürmüş, iddialar üzerine soruşturma açılmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA