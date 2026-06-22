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İsrail Savunma Bakanlığı Müdürü, Hindistan Savunma Bakanı ile görüştü

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İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram, Yeni Delhi'de Hindistanlı yetkililerle savunma işbirliğini genişletmek için görüştü.

İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi ziyaret ederek Savunma Bakanı Rajnath Singh ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ziyaretin "savunma ihracatını genişletme stratejisinin bir parçası" olduğu ifade edildi.

Savunma Bakanı Singh'in yanı sıra Hindistan Genelkurmay Başkanı Upendra Dwivedi ve diğer üst düzey yetkilileriyle görüşen Baram'ın, görüşmelerde ikili savunma ve sanayi işbirliğini derinleştirme yollarını ele aldığı bildirildi.

Açıklamaya göre Baram, Hindistan'ın İsrail'in kilit stratejik ortağı olduğunu ve Hindistan ile İsrail'in savunma sanayi ittifakını genişletmeye önem verdiğini dile getirdi.

Yeni Delhi yönetimi, uluslararası alanda yalnızlaştığı süreçte İsrail'e destek verirken Hindistan Başbakanı Narendra Modi şubatta İsrail'i ziyaret etmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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