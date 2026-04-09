İsrail Savunma Bakanı, İran'ın saldırması durumunda cevap vermeye hazır olduklarını söyledi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese dahil edilmemesi nedeniyle İran'ın misilleme yapması durumunda İsrail'in saldırıya hazır olduğunu söyledi.

Katz, yayımladığı video mesajda, Lübnan'da Hizbullah'a dün düzenlenen ve en az 254 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan saldırılarla Hizbullah'a çok büyük darbe vurduklarını ileri sürdü.

Söz konusu saldırılarda 200'den fazla Hizbullah mensubunun öldüğünü savunan Katz, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da 1400'den fazla Hizbullah mensubunun saldırılarda öldürüldüğünü iddia etti.

Katz, Lübnan'ın da ABD-İran arasındaki geçici ateşkes kapsamına alınması için İran'ın baskı uyguladığını belirterek, "İran, İsrail'e saldırırsa İsrail ordusu güç kullanmaya hazır." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail işgali konusunda da bilgi paylaşan Katz, sınırdan Litani Nehri'ne kadar 4 hat oluşturduklarını, bunların sırasıyla sınır hattı, sınıra yakın köyleri içeren ve 15 yerinde İsrail ordusunun konuşlandığı "savunma hattı", Hizbullah'ın tanksavar füzeleri atabildiği "taksavar hattı" ve Litani Nehri olduğunu kaydetti.

Katz, Litani bölgesinde İsrail ordusunun büyük güçle hava saldırıları düzenlemeyi sürdüreceği tehdidinde bulundu.

ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin Lübnan'ı kapsayıp kapsamadığı konusunda çelişkili iddialar ortaya atılırken İsrail ordusu, 8 Nisan Çarşamba günü başkent Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.