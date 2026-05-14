İsrail Savunma Bakanı, Filistin bayrağı taşıyan Barcelona'nın yıldızı Yamal'ı hedef aldı
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşımasını eleştirdi. Katz, Yamal'ın davranışını kışkırtıcılık olarak nitelendirerek kulüpten açıklama beklediklerini ifade etti.
Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından İspanyolca yaptığı paylaşımda, Yamal'ın Filistin bayrağı taşımasını eleştirdi.
Katz ayrıca Barcelona Kulübüne çağrıda bulunarak, bu tür "kışkırtıcılığı desteklemenin kulüpte yeri olmadığı" yönünde açıklama yapılmasını beklediklerini ifade etti.
Barcelonalı 18 yaşındaki futbolcu Yamal, 11 Mayıs'ta takımının şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşımıştı