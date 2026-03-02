Haberler

İsrail Savunma Bakanı Katz: "Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Artık Engellenmesi Gereken Hedef Haline Geldi"

Güncelleme:
(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan Hizbullahı'nın saldırılarına karşı "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail Ordusu'na Hizbullah'a karşı güçlü bir şekilde hareket etme talimatı verdiklerini" bildirdi. Katz, "İran'ın baskısı altında ateş açmaya karar veren Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, artık engellenmesi gereken hedef haline geldi" ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik saldırılarına karşı Hizbullah'ın İsrail'in şehirlerine saldırmasına ilişkin olarak, "Terör örgütü Hizbullah, İsrail'e ateş açmasının bedelini ağır ödeyecek ve İran'ın baskısı altında ateş açmaya karar veren Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, artık engellenmesi gereken hedef haline geldi" dedi.

Katz ayrıca, şu iafdeleri kullandı:

"Hamaney'in yolunu izleyen herkes, kısa süre sonra kendisini onunla birlikte cehennemin derinliklerinde, kötülük ekseni tarafından engellenen herkesle birlikte bulacaktır. 7 Ekim öncesindeki atış kurallarına geri dönmeyeceğiz ve Kuzey sakinlerini ve İsrail Devleti'nin tüm vatandaşlarını tüm gücümüzle savunacağız."

Başbakan Binyamin Netanyahu ve ben, İsrail Savunma Kuvvetlerine (IDF), Hizbullah'a karşı güçlü bir şekilde hareket etme talimatı verdik. Bununla birlikte, Harrier'ın Kükremesi Operasyonu kapsamında, İran terörist rejimini ezme ve yenme, yeteneklerini etkisiz hale getirme ana hedefimizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Bu sayede İsrail Devleti'ne yönelik tehditleri ortadan kaldıracak ve İran vatandaşlarının ona karşı ayaklanıp onu devirmesini sağlayacağız."

Kaynak: ANKA
