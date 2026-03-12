Haberler

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hizbullah'ı önleme bahanesiyle Lübnan'ı işgal edecekleri tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah saldırılarına karşı Lübnan'ı kara, hava ve denizden işgal edeceğini belirtti. Katz, orduya Lübnan'daki faaliyetleri genişletme talimatı verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ı önleme bahanesiyle kara, hava ve denizden yoğun saldırılar düzenledikleri Lübnan'ı işgal edecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığı, Katz'ın ordudan üst düzey yetkililerle durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Katz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, dün Hizbullah'ın İsrail'i yoğun roket atışıyla hedef aldığını belirterek İsrail ordusunun da Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde ve Lübnan genelinde yoğun saldırılar düzenlediğini söyledi.

Lübnan yönetimine mesaj ilettiklerini söyleyen Katz, "Hizbullah'ın İsrail'e ateş açması engellenmezse, bölgeyi ele geçirip bunu kendimiz yapacağız." diyerek Lübnan'daki işgali genişletme tehdidinde bulundu.

Katz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte orduya Lübnan'daki faaliyetleri genişletme talimatı verdiklerini aktardı.

Öte yandan Times of Israel gazetesinin haberinde, dün Hizbullah'ın İsrail'e 200'den fazla roket ateşlediği belirtilerek fırlatma rampalarının yarısının roketlerin ateşlenmesinden sonra İsrail ordusu tarafından imha edildiği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
