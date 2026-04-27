İsrail Savunma Bakanı, BM Lübnan Özel Koordinatörü ile bir araya geldi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert ile yaptığı görüşmede, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdükleri Lübnan'a ilişkin son durumu görüştü.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Katz'ın BM Lübnan Özel Koordinatörü Hennis-Plasschaert ile Savunma Bakanlığı binasında bir araya geldiği bildirildi.

Katz bir araya geldiği Hennis-Plasschaert'e "(Hizbullah lideri) Naim Kasım ateşle oynuyor ve (Cumhurbaşkanı Joseph) Avn Lübnan'ın geleceğiyle kumar oynuyor." dedi.

Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın gölgesinde kaldığını öne süren Katz, "Ateş Lübnan'ın sedir ağaçlarını yakacak." ifadesiyle saldırıların süreceği tehdidinde bulundu.

Katz, Beyrut hükümetinin Litani Nehri'nin güneyi başta olmak üzere Lübnan'ın genelinde Hizbullah'ı silahsızlandırmasını gerektiğini belirtti.

Görüşmede İsrailli güvenlik yetkilileri ve ordu komuta kademesinden üst düzey isimlerin de hazır bulunduğu bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu
Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt

Kaymakamdan milletvekiline tepki çekecek yanıt: Kes lan
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama

Müjdeyi verdi!
Düğünde açtığı pankarta bakın! 'Daha neler göreceğiz' dedirten görüntü

Düğünde açtığı pankarta bakın! "Daha neler göreceğiz" dedirten görüntü
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri

Gülistan çok mutluymuş! İşte kaybolmadan önceki yeni görüntüleri
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu