İsrail Savunma Bakanı, BM Lübnan Özel Koordinatörü ile bir araya geldi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert ile yaptığı görüşmede, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdükleri Lübnan'a ilişkin son durumu görüştü.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Katz'ın BM Lübnan Özel Koordinatörü Hennis-Plasschaert ile Savunma Bakanlığı binasında bir araya geldiği bildirildi.

Katz bir araya geldiği Hennis-Plasschaert'e "(Hizbullah lideri) Naim Kasım ateşle oynuyor ve (Cumhurbaşkanı Joseph) Avn Lübnan'ın geleceğiyle kumar oynuyor." dedi.

Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın gölgesinde kaldığını öne süren Katz, "Ateş Lübnan'ın sedir ağaçlarını yakacak." ifadesiyle saldırıların süreceği tehdidinde bulundu.

Katz, Beyrut hükümetinin Litani Nehri'nin güneyi başta olmak üzere Lübnan'ın genelinde Hizbullah'ı silahsızlandırmasını gerektiğini belirtti.

Görüşmede İsrailli güvenlik yetkilileri ve ordu komuta kademesinden üst düzey isimlerin de hazır bulunduğu bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.