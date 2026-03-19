İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine saldırılarında bir evi hedef aldı

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin Burc eş-Şimali beldesinde bir evi hedef aldığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail topçu birlikleri, Şeyhun ve Mervahin beldelerinin girişlerine aralıklı atışlar gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun savaş uçakları Burc eş-Şimali'de bir evi hedef alırken, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Haberde ayrıca İsrail'in Litani Nehri üzerindeki köprüleri hedef alacağı yönündeki uyarılar sonrası bölgede göç hareketliliğinin sürdüğü, halkın Sayda, Beyrut ve daha güvenli bölgelere yöneldiği belirtildi.