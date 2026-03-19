İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine saldırılarında bir evi hedef aldı

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin Burc eş-Şimali beldesinde bir evi hedef aldığı bildirildi. İsrail topçu birlikleri bölgede aralıklı atışlar gerçekleştirirken, saldırıda can kaybı veya yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail topçu birlikleri, Şeyhun ve Mervahin beldelerinin girişlerine aralıklı atışlar gerçekleştirdi.

Haberde ayrıca İsrail'in Litani Nehri üzerindeki köprüleri hedef alacağı yönündeki uyarılar sonrası bölgede göç hareketliliğinin sürdüğü, halkın Sayda, Beyrut ve daha güvenli bölgelere yöneldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
