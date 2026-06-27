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İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan 10 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti

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İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda yaralanan 10 yaşındaki Velid Yusuf Ebu Cezer, Nasır Hastanesinde yaşamını yitirdi. Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkes ihlalleri sonucu 1038 Filistinlinin öldüğünü, 3329 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlediği saldırılarda daha önce yaralanan Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.

Nasır Hastanesinden alınan bilgiye göre, birkaç gün önce Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesine düzenlenen İsrail bombardımanında yaralanan 10 yaşındaki Velid Yusuf Ebu Cezer hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in ateşkes ihlalleri sonucu bugüne kadar 1038 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 329 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
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