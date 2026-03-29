İsrail Saldırısında 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

MUHAMMED EMİN CANİK/ETHEM EMRE ÖZCAN - İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Saksekiye'de bir binaya düzenlediği saldırıda 10 yaşındaki oğlunu ve yeğenini kaybeden Lübnanlı Hasan Yunus, acı deneyimini anlattı.

İsrail ordusunun 27 Mart'ta Saksekiye'de bir binayı hedef alması sonucu 3'ü çocuk, 1'i kadın, 6 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail saldırısında hayatını kaybedenler düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail saldırısında kardeşini, oğlunu ve yeğenini kaybeden Hasan Yunus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vallahi askeri bir yeri vurmadılar, sivil bir evi hedef aldılar. İçinde çocukların olduğu sivil bir ev. Dokuz çocuk vardı, dışarıda futbol oynuyorlardı." dedi.

Saldırıya tepki gösteren Yunus, "Benim oğlum ve kız kardeşimin oğlu şehit oldu, henüz çocuk yaştaydılar. Kardeşim, çocukları ve karısıyla evin içindeydi ve ev üzerlerine yıkıldı. Kardeşim mimardı, bu işlerle hiçbir alakası yoktu." ifadesini kullandı.

Acılı baba Yunus, "Tek temennim şehit olmaktır. Direnişe olan bağlılığım daha da arttı." diye konuştu.

"Oğlum 10 yaşındaydı, ciğerparemdi"

Yunus, "Hayatını kaybeden kardeşim Ragıp Yunus, iç mimardı. Bu evi de kendi tasarladı, 3 yıl uğraştı ve sadece 4 ay önce taşınmıştı." şeklinde konuştu.

Kardeşinin yapmak için 5 yılını harcadığı evinde 5 ay bile kalamadığını belirten Yunus, "İsrail, askeri noktaları vurduğunu iddia ediyorlar ama burada iki kız çocuğu vardı. Diğer tarafta ise yedi erkek çocuk dışarıda futbol oynuyordu." dedi.

Yunus, evin yıkıntısını göstererek, "Kardeşim içerideki şu odada, eşiyle birlikte hayatını kaybetti. Eşi yaralandı. Burada yaşları 3 ile 10 arasında değişen erkek ve kız çocukları vardı, futbol oynuyorlardı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma seslenen Yunus, "Uluslararası toplum neye ikna olur ki? Allah vekil, ne zaman sınırda kaybetseler (İsrail) gelip hırslarını çocuklardan çıkarıyorlar ki sınırdakileri ağlatsınlar." diye konuştu.

Yunus, sınırda İsrail askerleri ile çatışanlara dua ederek, "Evet, oğlum da kardeşim de kız kardeşimin oğlu da şehit oldu. Ama direnişe olan inancımız daha da arttı." şeklinde konuştu.

Uluslararası toplumun sessizliğini eleştiren Yunus, "Oğlum 10 yaşındaydı, ciğerparemdi. Allah'ım canımızı bizden razı olduğun şekilde al." diyerek sözlerine son verdi.