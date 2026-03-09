İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırısında yaralanan Hristiyan bir rahip hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kalia beldesinde bir eve düzenlediği topçu saldırısında yaralanan Hristiyan bir din adamının hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin isminin açıklanmasını istemeyen bir sağlık kaynağından aldığı bilgiye göre, Kalia beldesinin Maruni papazı Peder Pierre er-Rai, İsrail topçu ateşiyle vurulmasının ardından aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın daha önceki haberinde, Nebatiye vilayetinin Merciyyun bölgesindeki Kalia beldesinde, bir evin İsrail tankından art arda iki topçu saldırısına maruz kaldığı, ilk saldırıda ev sahibi Clovis Boutros adlı bir Lübnanlı ile eşinin yaralandığı belirtilmişti.

Haberde ayrıca, ikinci saldırıda Papaz Pierre er-Rai'nin yaralandığı ve Kızılhaç ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı aktarılmıştı.

İsrail saldırısında iki sağlık görevlisi yaralandı

Öte yandan Lübnan Kızılhaç'ı, Lübnan'ın Güney Vilayeti'ne bağlı Sur ilçesinde yürütülen bir kurtarma operasyonu sırasında iki sağlık görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Kızılhaç'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bölgeye yönelik topçu saldırıları sırasında kurtarma operasyonu yürüten iki sağlık görevlisinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıklamıştı