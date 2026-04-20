İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda Filistinli çocuk yaşamını yitirdi

Gazze Şeridi'nde İsrail'in düzenlediği saldırıda Hala Salim Derviş isimli bir çocuk yaşamını yitirdi. DHA'nın haberine göre, ölümüyle birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 72 bin 551'e yükseldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Meğazi Mülteci Kampı yakınında ateş açtı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 72 bin 551'e, yaralı sayısının da 172 bin 274'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
