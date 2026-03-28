Haberler

İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırısında 3 gazeteci hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın Cizzin ilçesine düzenlediği saldırıda, Hizbullah’a yakın televizyon kanallarında çalışan 3 gazeteci yaşamını yitirdi. Saldırıda Ali Şuayib ve Fatma Fetuni'nin bulunduğu araç hedef alındı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Cizzin ilçesine düzenlediği saldırıda 3 gazetecinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hizbullah'a bağlı "Al Manar" televizyon kanalında yayımlanan habere göre kanalın saha muhabiri Ali Şuayib ve Hizbullah'a yakın "Al Mayadeen" televizyonunda çalışan gazeteci Fatma Fetuni'nin bulunduğu araç, Cizzin ilçesinde İsrail tarafından hedef alındı.

Saldırı sonucu 2 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise hedef alınan araçta bulunan bir foto muhabiri de saldırıda yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
