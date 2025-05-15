İsrail Saldırılarında 40 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırılarında 40 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda çok sayıda ev ve çadır hedef alındı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze'de evler, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sivillerin toplandığı yerleri bombaladı.

İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 40 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre de Gazze'nin Han Yunus kentinde İsrail ordusu çok sayıda evi bombaladı.

Han Yunus'ta hayatını kaybeden en az 27 kişinin cenazesi ve yaralılar, kentteki Nasır Hastanesine getirildi.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un el-Karara beldesinin doğusunda Ebu Heddaf bölgesini de bombaladı.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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