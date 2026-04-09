İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıları sürüyor

İran ile yapılan ateşkese rağmen, İsrail ordusu Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırılar sonucu meydana gelen patlamalar ve artan can kaybı endişeleri artırıyor.

İran ile yapılan ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hava saldırısının ardından şiddetli patlama meydana geldi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İran ile yapılan ateşkese rağmen İsrail uçakları Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Dünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

İsrail'in dün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı

Ateşkesi umursamıyorlar! Ülkeye bir kez daha bombalar yağdırdılar
